Непогода обесточила почти полсотни населенных пунктов во Львовской области

Непогода обесточила почти полсотни населенных пунктов во Львовской области

Специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды.

По состоянию на утро 16 декабря в Украине без электроэнергии остаются 44 населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, вследствие усложнения погодных условий и из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.

В настоящее время к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков: для них обустроили специальные площадки вдоль дорог.. Переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесших на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

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