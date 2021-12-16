Непогода обесточила почти полсотни населенных пунктов во Львовской области

Специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды.
По состоянию на утро 16 декабря в Украине без электроэнергии остаются 44 населенных пункта.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, вследствие усложнения погодных условий и из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.
В настоящее время к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось, во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков: для них обустроили специальные площадки вдоль дорог.. Переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесших на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.
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