Непогода обесточила 200 сел и городов во Львовской области

Непогода обесточила 200 сел и городов во Львовской области

65 бригад устраняли последствия ухудшения погодных условий.

В результате грозы, интенсивных дождей и порывов ветра во вторник, 17 августа, было отключено 58 линий электропередач во Львовской области. В связи с этим обесточенными остались 200 населенных пунктов Львовщины — 123 полностью, и 77 частично.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

"Для восстановления электроснабжения было задействовано 65 бригад ЧАО "Львовоблэнерго" (214 работников и 97 единиц техники)", — говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 17 августа электроснабжение населенных пунктов возобновили.

Напомним, вчера, 17 августа, Львов накрыла гиганстськое редкое облако — "грозовой воротник".

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