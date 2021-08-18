Непогода обесточила 200 сел и городов во Львовской области

65 бригад устраняли последствия ухудшения погодных условий.
В результате грозы, интенсивных дождей и порывов ветра во вторник, 17 августа, было отключено 58 линий электропередач во Львовской области. В связи с этим обесточенными остались 200 населенных пунктов Львовщины — 123 полностью, и 77 частично.
Об этом сегодня, 18 августа, сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.
"Для восстановления электроснабжения было задействовано 65 бригад ЧАО "Львовоблэнерго" (214 работников и 97 единиц техники)", — говорится в сообщении.
По состоянию на 22:00 17 августа электроснабжение населенных пунктов возобновили.
Напомним, вчера, 17 августа, Львов накрыла гиганстськое редкое облако — "грозовой воротник".