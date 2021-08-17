Непогода обесточила 123 населенных пункта во Львовской области и повалила десятки деревьев: фото

Непогода обесточила 123 населенных пункта во Львовской области и повалила десятки деревьев: фото

53 бригады работников пытаются восстановить электроснабжение в селах и городах Львовщины.

Сегодня, 17 августа, грозы и порывы ветра в очередной раз оставили без света жителей во Львовской области. По состоянию на 07:00 в результате стихии обесточены 43 линии электропередачи 6-10 кВ полностью и 7 частично.

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Как сообщает "Львовоблэнерго", 123 населенных пункта полностью остались без электроэнергии и 68 частично в:

Западном РЭС (Яворовская, Жовковская, Городоцкя, Мостиская части),

Восточном РЭС (Бродовская, Бугская, Золочевская части),

Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская части),

Северо-РЭС (Червоноградского-Сокальская часть),

Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская части),

Карпатском РЭС (Турковская, Старосамборская части).

Львовском городские электросети (Жовковская, Пустомытовская части)

Сейчас 53 бригады в составе 174 работников "Львовоблэнерго" выполняют аварийно-восстановительные работы. К устранению последствий непогоды задействованы 79 единиц техники.

Кроме повреждения линий электропередач, в области повергло десятки деревьев. В частности во Львове дерево упало на один из аттракционов в Парке Культуры, в метре от домика охранника, пишет "Варта-1".

"Варта 1"

Сильный ветер и дождь повалили дерево на детскую площадку на улице Пулюя.

"Варта 1"

На улице Мельника-Генерала Чупрынки — дерево упало на линии.

"Варта 1"

Также поваленные деревья можно заметить в дворах домов.

"Варта 1"

Также непогода повалила дорожный знак, указывающий на островок безопасности на пересечении улиц Кульпаркивска — Перфецького.

"Варта 1"

Напомним, сегодня, 17 июля, в течение дня и в дальнейшем ожидаются грозы, местами значительные дожди и град, порывы ветра 17-22 м/с.

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