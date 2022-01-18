Необычные грозы посреди зимы, метель и гололедица: во Львове объявили штормовое предупреждение

Необычные грозы посреди зимы, метель и гололедица: во Львове объявили штормовое предупреждение

Во Львове ожидаются сильный ветер, снег и гроза.

Сегодня, 18 января, во Львове из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Как сообщают в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ожидается I уровень опасности, желтый.

Во Львове синоптики прогнозируют необычные для зимнего периода грозы, местами снег и метели. Порывы северо-западного ветра 17 – 22м/с. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах.

Сейчас в городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха от -3°С до 0°С.

Напомним, непогода во Львовской области обесточила 154 населенных пункта. В самом же Львове второй раз за несколько дней ударила молния с громом.

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