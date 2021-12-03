Ненастье во Львовской области обесточило более 80 сел и городов

Ненастье во Львовской области обесточило более 80 сел и городов

Мокрый снег оставил без света жителей десятков населенных пунктов.

В результате падения мокрого снега во Львовской области обесточены 86 населенных пунктов. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

“По состоянию на 7:00 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 86 и Закарпатская – 4)”, – говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, в высокогорье Карпат возможны сходы лавины, там ныне заметает снегом. Температура воздуха в горах снизится до -17 градусов. У подножия — из-за переметов может быть затруднено движение транспорта, кое-где и вовсе прекращено.

В остальных западных областях вьюга, снежная каша и резкое снижение температуры — скуют дороги гололедицей. Так что спасатели призывают быть осторожными водителей. Немного стихнет непогода на западе уже завтра. А вот на востоке и юге сегодня и на выходных будет по-весеннему тепло. Кое-где — вплоть до +14 тепла.

Погода в Украине: ночью из-за снегопада без света остались 90 населенных пунктов

Как ранее сообщалось, на западные регионы Украины надвигается буря.

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