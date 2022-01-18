Непогода обесточила почти 155 населенных пунктов во Львовской области и оставила без воды полгорода

Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение.
Из-за сильного ветра и мокрого снега в понедельник, 17 января, без электроснабжения осталось 154 населенных пункта Львовской области: 118 полностью и 36 частично. Кроме этого, около 17:00 в результате порывистого ветра была обесточена линия электропередач на водозаборе "Горное" водопровода "Горное-Дрогобыч", из-за чего без водоснабжения осталась часть г. Дрогобыч.
Как сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты ЛОГА, по состоянию на 20:00 электроснабжение на водозаборе "Горное" и водоснабжение г. Дрогобыч было восстановлено.
Для ликвидации последствий непогоды было задействовано 46 ремонтных бригад ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 197 человек и 69 единиц техники.
По состоянию на 06:00 18 января без электроснабжения остается 31 населенный пункт: 11 полностью, 20 частично. Работы по возобновлению электроснабжения продолжаются. К работам привлечены 23 бригады в составе 98 человек и 34 единицы техники.
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