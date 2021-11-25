Неделю был в коме: во Львове из-за внезапного инсульта умер студент второго курса

Парень из-за инсульта впал в кому.
Во Львове в четверг, 25 ноября, из-за внезапного инсульта умер студент второго курса программы ИТ и бизнес аналитика Украинского католического университета.
Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.
Известно, что покойного звали Артемом. У него случился внезапный инсульт, из-за чего парень неделю находился в коме. Однако, несмотря на усилия медиков, студент УКУ умер 25 ноября.
"Мы объединяемся в молитве за душу Артема и выражаем искренние соболезнования его родителям, семье, друзьям, однокурсникам и всем, кто переживает эту потерю", — сообщили в Украинском католическом университете.
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