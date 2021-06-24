Недавно вернулся из армии: во Львовской области во время купания в реке погиб 21-летний парень

Недавно вернулся из армии: во Львовской области во время купания в реке погиб 21-летний парень

Очевидцы отмечают, что парень не умел плавать.

В с. Нове Мисто Самборского района Львовской области в среду, 23 июня, в реке утонул 21-летний парень.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Парень — уроженец села Грушатичи. Он в 13:10 купался в реке Воронка и погиб. Его тело подняли на поверхность.

В комментарии lmn.in.ua староста Новоместская округа Надежда Попитак рассказала, что в реке на дне опасное место, где очень глубоко, поэтому купаясь там, нужно быть осторожным.

"С рассказов людей слышала, что он пошел купаться сам, а еще, к сожалению, и хорошо плавать не умел", — говорит Надежда Попитак.

Надежда Попитак добавила, что 21-летний парень недавно вернулся из армии, он постоянно искал подработку.

Напомним, на Закарпатье утонул 16-летний парень.

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