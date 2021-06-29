Недавно ходил к первому причастию: подробности гибели 11-летнего мальчика во Львовской области

Недавно ходил к первому причастию: подробности гибели 11-летнего мальчика во Львовской области

Парень вместе со своими друзьями купался в водоеме.

В местном карьере в селе Бояничи Червоноградского района Львовской области в воскресенье, 27 июня, во время отдыха погиб 11-летний мальчик.

Об этом сообщает lmn.in.ua.

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Как отмечается, 11-летний мальчик был родом из соседнего села Гатковка. В день трагедии он вместе с двумя друзьями, 14-летним парнем и 13-летней девочкой, пошли рвать черешни. После этого дети захотели искупаться в местном карьере.

По словам очевидцев, дети во время отдыха начали тонуть. Тогда девочку вытащили на поверхность взрослые. Старший парень пытался спасти младшего и сам чуть не утонул.

"Парень, который выжил, пережил большой стресс. Все время плачет, корит себя, что не смог спасти друга. Хотя он сделал все, что от него зависело", — говорят жители села Гатковка.

По словам односельчан, погибший мальчик был из благополучной семьи, которая воспитывала 4 детей. Покойный был старшим.

"Был старшим из четырех детей в семье. Еще 14 июня вместе с ровесниками шел к первому причастию, а почти через две недели имеем такую трагедию", — добавляют в селе Гатковка.

Напомним, во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево во время прогулки в парке.

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