Неадекватный мужчина во Львовской области порубил топором двери церкви, Jeep и угрожал людям: фото

Неадекватный мужчина во Львовской области порубил топором двери церкви, Jeep и угрожал людям: фото

Мужчина был в нетрезвом состоянии.

В поселке Рудное Львовского района агрессивный мужчина повредил топором автомобиль Jeep Compass и двери местной церкви.

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Как рассказали в патрульной полиции Львовщины, о злоумышленнике правоохранителzv сообщил сегодня утром, 2 декабря, владелец поврежденного автомобиля. Он рассказал, что неадекватный мужчина на улице Мазепы применил к нему, вероятно, газовый баллончик и угрожал топором.

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"Патрульные направляясь на вызов заметили похожее лицо, которое удалялось от места происшествия. Мужчину немедленно остановили", — говорится в сообщении.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Злоумышленником оказался местный 45-летний мужчина. У него были признаки алкогольного опьянения.

57-летний потерпевший обратился с заявлением в полицию. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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