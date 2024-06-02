Не заметила, что ребенок утонул: во Львове будут судить горе-мать

Во Львове 38-летняя женщина признана виновной в злостном неисполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Мать вместе со своей 2-летней дочерью отдыхала на берегу пруда в одном из сел Львовского района.

Однако мать находилась в нетрезвом состоянии и оставила ребенка без присмотра у водоема. Девочка, оставшись без присмотра, упала в водоем и утонула.

Только через несколько часов женщина заметила, что дочери нет и сообщила полиции об ее исчезновении. Правоохранители обнаружили тело ребенка в воде недалеко от места, где отдыхала мать.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей. Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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