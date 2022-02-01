Не впустили, потому что боялись: окровавленный мужчина на Львовщине обивал пороги двух больниц в поисках помощи

Не впустили, потому что боялись: окровавленный мужчина на Львовщине обивал пороги двух больниц в поисках помощи

Мужчина с ножевыми ранениями ходил от порога к порогу больниц, чтобы там ему оказали медицинскую помощь.

В центре города Сокаль Червоноградского района Львовской области неизвестные напали на местного жителя и нанесли ему четыре колото-резаных раны. Инцидент произошел в пятницу, 28 января, в 18:50.

Как рассказал в соцсети товарищ потерпевшего Евгений Бандера, его раненый приятель бросился на помощью в больницу, которая была неподалеку, но, по его словам, там ее не получил.

"Раненый мужчина, истекая кровью, забежал в поисках спасения к двери СМП (отделение скорой медицинской помощи — Ред), просил помощи, объяснял что он ранен, что у него сильное кровотечение. Там дверь ему не открыли. Сказали, чтобы уходить, звонил в полицию. Тогда весь окровавленный подошел к двери детской больницы и его туда тоже не впустили. Позвонил мне, через несколько минут я приеха и увидел там полицию и раненого человека в полусознании", — написал он.

По словам мужчины, работница больницы не пустила окровавленного мужчину, потому что боялась.

"Полицейский подошел к двери СМП, говорил, чтобы помогли. Но вместо этого какая-то женщина только громко визжала, что она тоже боится", — отмечает он.

фото/Евгений Бандера, Facebook

Мужчина в сопровождении полицейских самостоятельно увез раненого в другую местную больницу, где в приемной ему сообщили, что у них нет реанимации.

"Говорят, что нам не сюда, у них здесь ничего нет, реанимации нет. Пострадавшего вывели в коридор, посадили на скамейку, потому что из него сильно текла кровь и он пачкал пол. После криков и объяснений, что он уже долго в таком состоянии, положили на кушетку, я зажал ему рану на спине, из которой больше всего кровило. К счастью, быстро приехала карета скорой из Червонограда и забрали потерпевшего из этого цирка в Червоноград. По дороге в больницу предоставили качественную медицинскую помощь. Все ок, мой товарищ выжил", – написал мужчина.

фото/Евгений Бандера, Facebook

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