Не успел затормозить перед шлагбаумом: вблизи Львова поезд протаранил автомобиль

Водитель и пассажир уцелели.

У Львова поезд протаранил автомобиль на регулируемом железнодорожном переезде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

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В полиции говорят, что 28-летний водитель легковушки мчался и не успел затормозить перед шлагбаумом. В результате разбил его и вылетел на железнодорожные пути прямо под поезд.

В этом ДТП водитель и его 17-летний пассажир чудом уцелели. У водителя нет никакой царапины, а пассажир отделался легкими травмами. Зато изуродованное авто пришлось убирать с пути спецтехникой.

Как сообщалось, 15 июля в с. Панчишину Львовского района столкнулся автомобиль Daewoo Nexia с грузовым поездом. В результате ДТП погибла 37-летняя водитель. В авто она была одна.

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