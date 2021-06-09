Не удалось покататься: в центре Львова бабушка громила электросамокаты

Во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты.
В центре Львова летняя женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечания, но бабушка на это не реагировала.
Об этом сообщает телеграмм-канал Типичный Львов.
На видео видно, как женщина бросает на землю электросамокаты. Прохожие ей сделали замечание, однако бабушку это не остановило.
В Сети отмечают, что вероятно женщина хотела покататься, а когда у нее это не удалось, то начала крушить электросамокаты.
Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Раньше их выбрасывали в помойку и даже в фонтан на площади Рынок.
Напомним, Рада планирует легализовать электросамокаты.