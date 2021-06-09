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Не удалось покататься: в центре Львова бабушка громила электросамокаты

Не удалось покататься: в центре Львова бабушка громила электросамокаты

скриншот с видео

Во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты.

В центре Львова летняя женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечания, но бабушка на это не реагировала.

Об этом сообщает телеграмм-канал Типичный Львов.

На видео видно, как женщина бросает на землю электросамокаты. Прохожие ей сделали замечание, однако бабушку это не остановило.

В Сети отмечают, что вероятно женщина хотела покататься, а когда у нее это не удалось, то начала крушить электросамокаты.

Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Раньше их выбрасывали в помойку и даже в фонтан на площади Рынок.

Напомним, Рада планирует легализовать электросамокаты.

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