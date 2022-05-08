"Не тратьте горючее": Садовый советует львовянам не уезжать из города, но проверить укрытия

"Не тратьте горючее": Садовый советует львовянам не уезжать из города, но проверить укрытия

Украинцев просят быть внимательными: не игнорировать сигналы о воздушной тревоге 8-9 мая из-за возможных провокаций России.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к горожанам. По его словам, необходимости уезжать из Львова 8 и 9 мая нет.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Впрочем, Садовый отмечает: львовянам следует позаботиться об укрытии на случай воздушной тревоги.

"Никуда из города ехать не надо. Не тратьте горючее. Уйдите и проверьте, доступно ли ваше укрытие. Если оно закрыто, то всеми возможными методами, включая звонок в полицию, обеспечьте себе укрытие", — подчеркнул городской голова Львова.

Кроме того, Садовый дал совет жителям города. В частности, призвал не доверять российским новостям и сообщениям в пропагандистских Telegram-каналах: "Никогда не доверяйте москальским новостям, сообщениям и телеграммам-каналам. Давайте договоримся, что для нас их не существует".

Как сообщалось, с начала войны, 24 февраля, российская армия не раз обстреливала Львовщину и областной центр Львов. За более чем два месяца полномасштабного вторжения государства-оккупантки в городе погибли семь человек. Кроме того, 13 львовян получили ранения.

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