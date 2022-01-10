Не смогли спасти: во Львовской области 30-летний мужчина жестоко убил односельчанина (фото)

Злоумышленник несколько раз ударил ножом знакомого, от полученных травм умер в больнице.

В Дрогобычском районе Львовской области 30-летний мужчина убил односельчанина. Преступление произошло в воскресенье, 9 января, около 22:00.

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Как рассказали в полиции Львовщины, между двумя односельчанами в возрасте 30 и 50 лет возник конфликт, во время которого младший нанес старшему несколько ударов ножом. От полученных травм раненый мужчина, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Вскоре следователи территориального подразделения полиции сообщат задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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