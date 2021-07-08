Не призналась любовнику в венерических заболеваниях: за убийство 32-летней львовянки мужчина сядет за решетку

Не призналась любовнику в венерических заболеваниях: за убийство 32-летней львовянки мужчина сядет за решетку

Мужчину посадили на 7 лет за то, что забил свою сожительницу.

33-летнего жителя Яворивского района признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы за тяжкое избиение женщины. В результате полученных травм 32-летняя львовянка умерла.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Убийство произошло в октябре 2020 года во Львове. В съемной квартире на улице Патона мужчина и его 32-летняя сожительница распивали алкоголь, во время чего у них возник конфликт.

Мужчина начал бить женщину руками и ногами в голову, туловище, по рукам и ногам. В результате от полученных травм она скончалась.

На суде мужчина объяснил причину конфликта. По его словам, женщина скрыла от него свои венерические заболевания, а после пьянки начала его унижать и спровоцировала на насилие.

К медикам скорой он позвонил только на следующий день, а сам ушел из квартиры.

За содеянное мужчина проведет за решеткой 7 лет.

Напомним, убийство 32-летней львовянки произошло в ночь на 29 октября 2020 года.

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