Не призналась любовнику в венерических заболеваниях: за убийство 32-летней львовянки мужчина сядет за решетку

Мужчину посадили на 7 лет за то, что забил свою сожительницу.
33-летнего жителя Яворивского района признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы за тяжкое избиение женщины. В результате полученных травм 32-летняя львовянка умерла.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Убийство произошло в октябре 2020 года во Львове. В съемной квартире на улице Патона мужчина и его 32-летняя сожительница распивали алкоголь, во время чего у них возник конфликт.
Мужчина начал бить женщину руками и ногами в голову, туловище, по рукам и ногам. В результате от полученных травм она скончалась.
На суде мужчина объяснил причину конфликта. По его словам, женщина скрыла от него свои венерические заболевания, а после пьянки начала его унижать и спровоцировала на насилие.
К медикам скорой он позвонил только на следующий день, а сам ушел из квартиры.
За содеянное мужчина проведет за решеткой 7 лет.
Напомним, убийство 32-летней львовянки произошло в ночь на 29 октября 2020 года.