Не приходя в сознание, умер в реанимации: под Львовом патрульные нашли тяжело травмированного мужчину

Не приходя в сознание, умер в реанимации: под Львовом патрульные нашли тяжело травмированного мужчину

Вероятно, мужчину сбила машина.

Во вторник, 24 августа, в 23:25 ч. в селе Арламовская Воля Яворовского района Львовской области правоохранители во время патрулирования обнаружили на проезжей части полевой дороги 32-летнего местного жителя. Мужчина был тяжело травмирован, вероятно, после ДТП.

Также читайте В лобовом столкновении возле Львова погиб человек, еще двое госпитализированы

Как рассказали в департаменте гражданской защиты ЛОГА, его быстрой доставили в реанимационное отделение Мостиской районной больницы с диагнозом: сочетанная травма тела, ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, закрытый перелом бедренной кости слева, перелом костей таза, внутри-брюшное кровотечение, гиповолемический шок.

25 августа около 2:50 ч. потерпевший, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении. Проводятся следственные действия.

Напомним, 24 августа на Львовщине в лобовом столкновении между селами Лапаевка и Оброшино погиб человек, еще двое госпитализированы.

Также смертельная авария произошла в Дрогобычском районе на автодороге "Мостиска-Самбор-Борислав". Там столкнулись легковые автомобили. В результате аварии погибли три человека, среди них — 16-летний ребенок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку