"Не паниковать и не беспокоить правоохранителей": на бронетанковом заводе во Львове — военные учения

"Не паниковать и не беспокоить правоохранителей": на бронетанковом заводе во Львове — военные учения

Местных жителей предупредили, что на территории бронетанкового завода проводятся учения.

Сегодня, 1 марта, с 10:30 на Львовском бронетанковом заводе будут проводить военные учения.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Прошу жителей домов, которые рядом, не паниковать и не беспокоить по этому поводу правоохранительные органы. Об этих и других военных учениях мы всегда предупреждаем также на сайте Львовской ОГА (ОВА)", — написал глава Львовской области в своем канале в Telegram.