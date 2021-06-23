Не мог даже плакать: во Львове спасали младенца с ожогами рта, которые произошли из-за совета педиатра

Мать по совету медика капала на пустышку зеленку.

Во Львовскую областную детскую больницу "Охматдет" госпитализировали младенца с ожогами во рту. Раны были настолько серьезными, что ребенок не мог даже плакать.

Об этом сообщает Львовская областная детская клиническая больница "Охматдет".

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Как отмечается, сначала медики подозревали, что ребенок болеет дифтерией и готовились к закрытию больницы на карантин.

"Картина поразила даже опытных врачей — у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом! Ребенок даже плакать не мог из-за осиплость голоса. В "Охматдет" вызвали инфекционистов по подозрению на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малыша", — говорится в сообщении.

Медики опросили мать ребенка, чтобы установить точный диагноз, однако женщина не могла ничего вспомнить.

"Тогда заведующая отделением Оксана Короляк обратила внимание на то зеленое на столе. "Это что такое?", — спросила она маму, показывая на пустышку. Мама малыша не растерялась и рассказала, что местный педиатр рекомендовала капать зеленкой от молочницы на этот детский девайс. Сказать, что у педиатров был шок — это ничего не сказать", — сообщили в" Охматдете ".

По словам медиков, именно зеленка вызвала серьезный ожог во рту ребенка. После медицинской помощи врачи отпустили мать и ребенка домой.

Напомним, в Днепре из-за отравления умер 9-летний мальчик.

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