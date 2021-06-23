Не мог даже плакать: во Львове спасали младенца с ожогами рта, которые произошли из-за совета педиатра

Мать по совету медика капала на пустышку зеленку.
Во Львовскую областную детскую больницу "Охматдет" госпитализировали младенца с ожогами во рту. Раны были настолько серьезными, что ребенок не мог даже плакать.
Об этом сообщает Львовская областная детская клиническая больница "Охматдет".
Как отмечается, сначала медики подозревали, что ребенок болеет дифтерией и готовились к закрытию больницы на карантин.
"Картина поразила даже опытных врачей — у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом! Ребенок даже плакать не мог из-за осиплость голоса. В "Охматдет" вызвали инфекционистов по подозрению на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малыша", — говорится в сообщении.
Медики опросили мать ребенка, чтобы установить точный диагноз, однако женщина не могла ничего вспомнить.
"Тогда заведующая отделением Оксана Короляк обратила внимание на то зеленое на столе. "Это что такое?", — спросила она маму, показывая на пустышку. Мама малыша не растерялась и рассказала, что местный педиатр рекомендовала капать зеленкой от молочницы на этот детский девайс. Сказать, что у педиатров был шок — это ничего не сказать", — сообщили в" Охматдете ".
По словам медиков, именно зеленка вызвала серьезный ожог во рту ребенка. После медицинской помощи врачи отпустили мать и ребенка домой.
Напомним, в Днепре из-за отравления умер 9-летний мальчик.