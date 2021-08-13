Не могла ходить: во Львове показали удивительное "исцеление" попрошайки (видео)

На "работу" женщина могла прийти самостоятельно.
Во Львове женщина, которая на инвалидной коляске просит деньги в центре города, оказывается может ходить.
Об этом сообщили в телеграмм-канале PostChat.
На видео заметно, что женщина с трамвая самостоятельно вытягивает инвалидную коляску. Впоследствии эту же жительницу Львова заметит уже, как она сидит на этом кресле и просит милостыню.
На вопрос, может ли она ходить, женщина говорит, что нет. Очевидцы призвали не доверять подобным аферисткам.
Напомним, в Черновцах у женщины, которая посреди улицы просила милостыню, заметили дорогой телефон.