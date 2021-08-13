Не могла ходить: во Львове показали удивительное "исцеление" попрошайки (видео)

На "работу" женщина могла прийти самостоятельно.

Во Львове женщина, которая на инвалидной коляске просит деньги в центре города, оказывается может ходить.

Об этом сообщили в телеграмм-канале PostChat.

На видео заметно, что женщина с трамвая самостоятельно вытягивает инвалидную коляску. Впоследствии эту же жительницу Львова заметит уже, как она сидит на этом кресле и просит милостыню.

На вопрос, может ли она ходить, женщина говорит, что нет. Очевидцы призвали не доверять подобным аферисткам.

Напомним, в Черновцах у женщины, которая посреди улицы просила милостыню , заметили дорогой телефон.

Женщина из Запорожья сдавала нищим сына "в аренду" за 600 гривен

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку