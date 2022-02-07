"10 дней лечил COVID-19 дома": стала известна причина смерти 19-летнего студента в Тернополе

У парня диагностировали пневмонию и подтвердили COVID-19 посмертно.

В Тернополе умер 19-летний студент Василий Ромах, родом из Новой Каменки Львовской области. У парня диагностировали пневмонию, а затем подтвердили COVID-19.

Об этом сообщает издание "Тернополяны" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольгу Ярмоленко.

"Он находился на лечении всего 7 дней. Перед тем 10 дней лечился амбулаторно, был где-то во Львовской области, затем приехал в Тернополь в общежитие, самостоятельно принимал жаропонижающие препараты", — сказала она.

По ее словам, у парня не было сопутствующих патологий, а в больницу он попал уже в тяжелом состоянии. У него диагностировали пневмонию, а тесты на коронавирус были отрицательными, ведь срок протекания заболевания был длительным.

"Только исследования альвеол, взявших при жизни, подтвердили, что была коронавирусная болезнь. Диагностирована у него была идиопатическая пневмония с явлениями фиброза. Пока известно, что была спровоцирована и генетичность. Но это настораживает, когда молодые люди, активные в своей жизни, которые не имели сопутствующей патологии, и происходит такой несчастный случай", — сказала Ольга Ярмоленко.

Напомним, 19-летний студент исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета Василий Ромах попал в одну из больниц Тернополя с высокой температурой, где через несколько дней умер. Врачи диагностировали у него 100% поражение легких.

В университете говорят, что парень активно участвовал в студенческой жизни.

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