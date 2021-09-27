Не хотел возвращаться в Испанию: во Львове иностранец жил в ТРЦ и скрывался от полиции (фото)

Не хотел возвращаться в Испанию: во Львове иностранец жил в ТРЦ и скрывался от полиции (фото)

Мигрант должен был вернуться домой еще в июне, но с тех пор прятался в торговом центре.

Во Львове разоблачили иностранца, который скрывался от миграционной службы и полиции в одном из торгово-развлекательных центров. Сначала мужчина жил на парковке, а затем перебрался внутрь ТРЦ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Раньше сотрудники Главного управления государственной миграционной службы в Закарпатской области приняли решение о принудительном возвращении иностранца в страну происхождения. Однако, обязательства о возвращении он не выполнил, зато — переехал из Закарпатской области во Львов", — рассказали в полиции.

Мужчину правоохранители пытались вернуть в Испанию еще в июне, ведь он прибыл в Украину нелегально. Однако иностранец не захотел возвращаться на родину и "поселился" во Львове.

"Рассказывает, первое, что бросилось ему в глаза — это большой торговый центр, где он и решил ночевать. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения", — сообщили в Миграционной службе Львовской области.

В результате иностранца привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого на мужчину наложили штраф и поместили в Волынский ПВПИ для установления личности и дальнейшего принудительного возвращения в страну происхождения.

Напомним, в Днепре задержали иностранца, который совершил целый ряд преступлений в Республике Узбекистан и от 2020 года находился в международном розыске.

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