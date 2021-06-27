Не добежал 200 метров: во Львове на полумарафоне умер 23-летний парень

Пока причины смерти неизвестны.

Во Львове на полумарафоне 27 июня умер 23-летний парень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только-сто констатировали смерть", — написал Садовый и добавил, что больше информации будет сообщено на брифинге.

Мэр Львова также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Стоит отметить,, что 27 июня в центре Львова проходит 6-й Молокия Львовский полумарафон 2021. В этом году в мероприятии приняли участие около 2500 участников. Этот полумарафон во Львове - второй этап Беговой Лиги Украинских Мейджоров от Run Ukraine.

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