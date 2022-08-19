Не для армии, а для собственного кармана: на Львовщине разоблачили схему продажи ввезенных для ВСУ авто

Дельки из Запорожья пытались обогатиться более чем на 450 тыс грн, продавая автомобили, которых завезли в Украину под видом помощи для ВСУ.

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарную помощь. Незаконную схему заработка на территории Львовской области организовали несколько жителей Запорожья.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Злоумышленники ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи якобы для военнослужащих ВСУ. Однако фактически они продавали ради собственного обогащения.

Для прикрытия преступной деятельности делки оформляли документы через благотворительную организацию.

Так, по этой схеме злоумышленники пытались организовать продажу 3-х автомобилей, общая стоимость которых составила – 12 300 долларов США.

Однако СБУ задержала основного фигуранта сделки при получении второй части выплаты – 8 400 долларов.

Всем участникам схемы готовят сообщения о подозрениях.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства функционирования схемы.

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