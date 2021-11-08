Называл свиньями и выгонял: в Чехии умер украинский заробитчанин, которого избил охранник ночного клуба

В Праге так и не задержали подозреваемого в убийстве украинца.
В Чехии после избиения охранником ночного клуба скончался 42-летний житель г. Стрый Львовской области Павел Ратов.
Об этом в комментарии zaxid.net рассказала супруга покойного Светлана Ратова.
Инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов вместе с двумя украинцами, с которыми работал в Чехии строителями, гулял по Праге. В центре города украинцы зашли в ночной клуб. Однако, увидев цены, заробитчани решили уйти оттуда. Тогда на мужчин, по словам жены покойного, напал охранник заведения.
"Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", — рассказала Светлана Ратова.
Уже на улице охранник клуба настиг мужчину и ударил его в голову. Житель Львовской области потерял сознание и разбил себе голову. Мужчину госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и отеком мозга. 5 ноября украинец умер в больнице так и не приходя в сознание.
Светлана Ратова уехала в Прагу, чтобы забрать тело мужа в Украину. Также женщина нашла адвоката, представляющего интересы семьи покойного. Местная полиция уже открыла уголовное производство, однако охранника ночного клуба так и не задержали.
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