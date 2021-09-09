Назвалась другим именем и соврала, что сирота: пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли в Киеве

Назвалась другим именем и соврала, что сирота: пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли в Киеве

Девушку обнаружили на одной из заправок.

Пропавшую без вести 14-летнюю жительницу Львовщины Екатерину Шурдуб разыскали полицейские в Киеве. Девочка целая и невредимая, сейчас с ней работают сотрудники ювенальной превенции и психолог.

Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Школьницу 8 сентября обнаружили столичные павоохоронци на одной из заправочных станций в Киеве. Полицейские увидели девушку, которая подпадала под ориентировку, и установили его личность. В то же время Екатерина представилась другим именем и предоставила ложные данные о себе, в частности, сообщила, что она — сирота.

Сейчас с девочкой работают сотрудники ювенальной превенции и психолог, вскоре ее отправят во Львов.

Напомним, о пропаже 14-летней Екатерины Шурдуб, жительницы села Щуровичи Червоноградского района, 6 сентября, в полицию сообщила ее мама. По ее словам, дочь ушла из дома 2 сентября около 16:30. После этого ее видели в нескольких селах района, однако домой она так и не вернулась.

Разыскивали несовершеннолетнюю сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины, нацгвардийцы, спасатели и волонтеры. Также, чтобы найти школьницу, привлекали кинологов со служебными собаками и квадрокоптер.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Поисковые группы "прочесывали" лесополосы, осматривали водоемы, опрашивали жителей и тщательно изучали записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать Екатерину.

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