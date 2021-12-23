Назвал "ватой": во Львовском райсовете подрались депутат-каратист Горуна и его коллега (видео)

Депутаты объяснили причины потасовки.

Во Львовском районном совете во время сессии подрались бронзовый призер Олимпийских игр-2020, депутат от "Самопомощи" Станислав Горуна и его коллега из "Свободы" Богдан Федун.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Пьемонт".

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как депутаты Львовского районного совета устроили драку. Их пытались унять другие присутствующие, однако львовские избранники на это не реагировали. Наконец Горуну и Федуна удалось унять.

В комментарии zaxid.net Станислав Горуна объяснил, что коллега якобы оскорблял его, называя "ватой" и первым начал схватку.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", — сказал Горуна.

В комментарии vgolos.ua Богдан Федун заявил, что якобы это Горуна спровоцировал его на драку. Также он обвинил своего коллегу в том, что он ездил в Россию.

"Он ко мне подошел сам, и он собственно начал меня провоцировать разными глупыми вопросами. Почему я не прочитал какое-то непонятное обращение, или еще что-то. Я ему сказал, что он "ватник" и мне все с ним понятно, и было бы хорошо, чтобы он пришел на следующую сессию. В отличие от него я в Россию не ездил тренировать местную молодежь, которая идет в российскую армию. Вместо этого я поехал на восток. Поэтому соответственно провел с ним беседу", — сказал Федун.

Напомним, ранее каратист Горуна стал в защиту легкоатлетки Магучих из-за фото с объятиями с россиянкой. Он порекомендовал критикам "от***иться от спортсменов" и заявил, что "спорт вне политики".

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