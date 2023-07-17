Настоящее чудо: во Львове на 11 день после ракетного удара из-под завалов спасли кота Черчилля (фото)

Кот смог пережить ракетный удар и 11 дней жить под завалами.

Во Львове на 11 день под завалами уничтоженного российской ракетой дома обнаружили кота Черчилля. Животное обезвоженное и истощенное, однако ветеринары отмечают, что кот будет жить.

Об этом в Facebook написала глава организации "Всемирная ассоциация по животным Украины" Оксана Кошак.

Оксана Кошак рассказала, что кота Черчилля обнаружили под завалами уничтоженного российской ракетой дома 17 июля. Животное там пробыло 11 дней.

Кот Черчилль из Львова. Фото: Оксана Кошак

"Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого котика", — написала Оксана Кошак.

Кот пробыл под завалами 11 дней. Фото: Оксана Кошак

Животное передали владелице и уже осмотрели ветеринары. У котика обнаружили обезвоживание, он очень устал, однако у него уже есть аппетит.

Во Львове спасли кота, который 11 дней пробыл под завалами дома

Ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Львову. Одна из вражеских ракет попала по жилому дому, в котором спали люди.

На месте трагедии спасатели обнаружили тела 10 человек. Без домов осталось 60 семей.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова.

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