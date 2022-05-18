Насиловал 8-летнюю девочку и снимал порно: во Львове задержали педофила

Насиловал 8-летнюю девочку и снимал порно: во Львове задержали педофила

Житель Яворивского района производил видеоматериалы детской порнографии.

Во Львове полицейские задержали подозреваемого в изготовлении детской порнографии. 45-летний житель Яворивского района производил видеоматериалы детской порнографии. Кроме того, установлено, что он неоднократно насиловал 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

За совершенное подозреваемому грозит наказание – до пятнадцати лет лишения свободы.

Железнодорожный районный суд Львова избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 700 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, волонтер рассказал ужасную историю из Ворзеля, где россияне насиловали девочку и снимали на телефон.

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