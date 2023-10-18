Нашумевшая свадьба во Львове: в ГБР наконец-то отреагировали

В ГБР отметили, что "проведение дорогой свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести".

В Государственном бюро расследований почти через неделю отреагировали на пышную свадьбу во Львове бывших прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы их ведомства Роксоланы Москвы. Там подчеркнули, что они не отвечают за поступки экс-работницы.

Об этом сказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в телемарафоне в среду, 18 октября.

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"Нет никакого отношения... Это бывшая работница ГБР... В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – это бывшая работница территориального управления ГБР во Львове. Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", – отметила представитель ГБР.

По ее словам, Москва пытается возобновиться на службе в ГБР, сейчас продолжаются судебные процессы. Со своей стороны ГБР считает, что "оснований для ее восстановления нет".

"Она была уволена уже почти 2 года назад и работала в отделе кадров. Как она попала на эту должность?.. Она прошла все этапы конкурсного отбора, как это прописано законодательством. ГБР не может нести и не несет юридической или моральной ответственности за ее поступки ... Еще один такой нюанс относительно стоимости самого мероприятия и его масштабов в условиях военного положения. Считаю лично, что это недопустимо... Дороговалютные празднования подождут. И не стоит связывать лакшери-свадьбу с бывшей работой жениха и невесты – это вопрос состояния больше их семьи и гражданской совести во время войны", – добавила Сапьян.

Напомним, 12 октября в СМИ появилась информация о пышной свадьбе во Львове экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР 27-летней Роксоланы Москвы. Гуляния праздновали 7-8 октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort. Лакшери-свадьба во время войны возмутила украинцев.

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