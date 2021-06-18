Нашли ящики с деньгами: во Львове разоблачили налоговика, который получал откаты за продажу алкоголя и табака

В налоговика нашли 100 000 долларов неизвестного происхождения.

Во Львове разоблачили начальника одного из отделов налоговой, который получал откаты от предпринимателей за нелегальную продажу алкоголя и сигарет.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Налоговик прикрывал более 50 торговых точек, где продавали алкоголь и сигареты без акцизных и разрешительных документов. С каждой "точки" он получал от 500 до 1000 гривен в месяц.

Во время обысков в налоговика нашли более ста тысяч долларов наличными, которые налоговик хранил в ящиках.

Задержанному сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Продолжается следствие.

Напомним, на взятке погорел подполковник налоговой милиции Харьковщины.

От центра в Днепре, где лечат онкобольных, требуют 20 миллионов гривен вроде как неуплаченных налогов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку