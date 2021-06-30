Нарушил правила движения: во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину (фото)

Нарушил правила движения: во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину (фото)

Дело о смертельном ДТП передано в суд.

Во Львове будут судить 33-летнего водителя мусоровоза, насмерть сбил женщину. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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По данным правоохранителей, ДТП произошло 14 мая в 16:55 на улице Вернигоры. 30 июня досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, 33-летний водитель мусоровоза, нарушив правила дорожного движения, сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии. Водителю объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Стрые на Львовщине водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, насмерть сбил 71-летнего мужчину.

Также в Ивано-Франковской области мусоровоз насмерть сбил 46-летнего мужчину.

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