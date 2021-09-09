Наркотиков на 2 миллиона нашли львовские таможенники на границе в Шегинях: фото

Таблетки Subutex с наркотическим содержанием везли в сумках в туристическом автобусе.
Сегодня, 9 сентября, около 4:00 утра в пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл туристический автобус "Честоховья — Черновцы". В транспорте львовские таможенники с помощью служебных собак нашли крупную партию наркосодержащих таблеток Subutex.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни.
Более 6500 таблеток с наркотическим содержанием в блистерах были в двух сумках. Ориентировочная стоимость такой "находки" — почти 2 миллиона гривен.
Пока неизвестно, кому именно принадлежат сумки с наркотиками и есть ли среди пассажиров наркоторговец или их просто пытались передать в Украину автобусом, пишет ZAXID.NET со ссылкой на правоохранителей.
Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос правовой квалификации преступления.
Напомним, в Украине задержали крупную партию иранского героина. Наркотики перевозили через оккупированный Крым.