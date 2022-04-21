"Нарисовал" себе ребенка: на границе с Польшей задержали мужчину, который притворялся многодетным отцом

"Нарисовал" себе ребенка: на границе с Польшей задержали мужчину, который притворялся многодетным отцом

37-летний житель Днепра пытался выехать из Украины в Польшу, чтобы избежать мобилизации. Он был задержан на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области.

Мужчина при попытке пересечения КПП показал инспектору пограничной службы поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка.

Как рассказали сегодня, 21 апреля, в полиции Львовщины, с помощью фальшивого документа житель Днепра пытался незаконно выехать за пределы территории Украины как лицо, на содержании которого находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.

На самом деле мужчина воспитывает двоих несовершеннолетних детей и третий ребенок у него не рождался.

Это удостоверение 7 апреля злоумышленник предъявил инспектору пограничной службы. Пограничники обнаружили, что у документа есть признаки подделки и сообщили об этом полицейским.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство за подделку документов (ч.1 ст.358 УКУ) и использование заведомо поддельного документа (ч.4 ст.358 УКУ). Дело уже передали в суд. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Читайте также: