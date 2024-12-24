"Напоминание о цене": Садовый показал два фото, сделанных на одной улице Львова с разницей в пол часа

Мэр Львова Андрей Садовый показал две фотографии, сделанные на одной улице с разницей в полчаса. На них — прощание с павшими Героями и установление Рождественского Дидуха.

Фото Садовый выложил в Facebook.

Два фото, сделанных на одной улице Львова с разницей в пол часа / Фото: facebook/Андрей Садовой

"Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", – подчеркнул он.

Он добавил, что сегодня община Львова попрощалась сразу с четырьмя защитниками:

Иваном Андреевым

Юрием Попиком

Виталием Хрусталем

Ярославом Семчишиным.

"Вечная память", – высказался городской голова.

Ранее Садовый высказал свое мнение по поводу переговоров с Россией об окончании войны. По его мнению, возможно лишь "временное спокойствие", в то же время чиновник отметил, что "вечна только смерть", поэтому надо думать о жизни людей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.