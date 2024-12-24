"Напоминание о цене": Садовый показал два фото, сделанных на одной улице Львова с разницей в пол часа

Кадры пробирают до глубины души.
Мэр Львова Андрей Садовый показал две фотографии, сделанные на одной улице с разницей в полчаса. На них — прощание с павшими Героями и установление Рождественского Дидуха.
Фото Садовый выложил в Facebook.
"Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", – подчеркнул он.
Он добавил, что сегодня община Львова попрощалась сразу с четырьмя защитниками:
- Иваном Андреевым
- Юрием Попиком
- Виталием Хрусталем
- Ярославом Семчишиным.
"Вечная память", – высказался городской голова.
Ранее Садовый высказал свое мнение по поводу переговоров с Россией об окончании войны. По его мнению, возможно лишь "временное спокойствие", в то же время чиновник отметил, что "вечна только смерть", поэтому надо думать о жизни людей.
Читайте также:
- 60 семей потеряли жилье из-за атаки российской ракеты во Львове — Садовый
- Взрывы во Львове: Садовый сообщил, где находятся школьники и дошкольники и когда их можно будет забрать домой
- Атака РФ по Львову: обесточены 80% города (фото)