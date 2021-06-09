Напала посреди села: во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали 35-летнюю женщину

Пострадавшую женщину спасают медики.

В селе Головецко (Сколевская ТГ) Стрыйского района Львовской области во вторник, 8 июня, змея укусила 35-летнюю женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Пострадавшей является местная жительница. Ее змея укусила в 17:40 посреди села. Женщину после нападения змеи госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу. Она находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Прикарпатье спасают мужчину после укуса змеи. Он в тяжелом состоянии.

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