Напала посреди села: во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали 35-летнюю женщину

Пострадавшую женщину спасают медики.
В селе Головецко (Сколевская ТГ) Стрыйского района Львовской области во вторник, 8 июня, змея укусила 35-летнюю женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Пострадавшей является местная жительница. Ее змея укусила в 17:40 посреди села. Женщину после нападения змеи госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу. Она находится в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Прикарпатье спасают мужчину после укуса змеи. Он в тяжелом состоянии.