Напал, потому что корова паслась на стадионе: во Львовской области будут судить старосту села, избившего женщину

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Во Львовской области будут судить старосту села, избившего женщину за то, что она выпасала корову на сельском стадионе.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
По данным следствия, староста села в Стрыйском районе заметил, что на стадионе возле школы 73-летняя женщина пасет корову. Он выхватил у нее палку и избил потерпевшую. У женщины диагностировали тяжелые травмы.
Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Дело уже передали в суд.
Напомним, 73-летняя женщина обвинила старосту села в избиении. Уверяет, тот избил ее ломакой, потому что, мол, не понравилось, что рогатая пасется на школьном стадионе.
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