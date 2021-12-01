Напал, потому что корова паслась на стадионе: во Львовской области будут судить старосту села, избившего женщину

Напал, потому что корова паслась на стадионе: во Львовской области будут судить старосту села, избившего женщину

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Во Львовской области будут судить старосту села, избившего женщину за то, что она выпасала корову на сельском стадионе.

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Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, староста села в Стрыйском районе заметил, что на стадионе возле школы 73-летняя женщина пасет корову. Он выхватил у нее палку и избил потерпевшую. У женщины диагностировали тяжелые травмы.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Дело уже передали в суд.

Напомним, 73-летняя женщина обвинила старосту села в избиении. Уверяет, тот избил ее ломакой, потому что, мол, не понравилось, что рогатая пасется на школьном стадионе.

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