Нападение на Украину: Садовый призвал жителей Львова по возможности оставаться дома

Нападение на Украину: Садовый призвал жителей Львова по возможности оставаться дома

Обучение в школах и учреждения профессионально-технического образования во Львове переводят на дистанционный режим.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "агрессор напал на Украину".



"Только что провели оперативное совещание с руководством города. Решение: переводим обучение в школах и заведения профессионально технического образования на дистанционный режим. Детские сады работают в режиме дежурства. Работники, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжают четко и слаженно выполнять свою работу", — написал он.

Садовый также призвал остальных львовян по возможности оставаться сегодня дома.

"Прошу всех проверить укрытия, расположенные ближе всего к вам", — написал Андрей Садовый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.