Нападение на трансгендерную военную во Львове: как суд наказал злоумышленника

У нападающего есть еще 30 дней, чтобы обжаловать решение суда.

Галицкий райсуд Львова 31 октября признал виновным в избиении трансгендерной военной 22-летнего жителя Ровно.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на спикера Львовской областной прокуратуры Адриану Дмитренко.

Суд признал нападающего виновным в совершении умышленных действий, направленных на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, соединенных с насилием. Злоумышленнику назначен максимально возможный штраф в размере 17 тыс. грн.

Приговор суда вступит в силу через 30 дней, а к тому моменту обвиняемый может подать апелляцию.

Что известно о нападении на трансгендерную военную во Львове

ОО "КиевПрайд" 15 августа 2023 года сообщила, что в центре Львова избили приехавшую на похороны мамы трансгендерную военную Хелен Марк. Видео с момента нападения и своим избитым лицом Хелен опубликовала в Instagram.

Пострадавшая обратилась з заявлением в полицию и там по факту избиения открыли уголовное производство.

Трансгендерная военная Хелен Марк/Фото из соцсетей

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