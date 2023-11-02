Нападение на трансгендерную военную во Львове: как суд наказал злоумышленника

У нападающего есть еще 30 дней, чтобы обжаловать решение суда.
Галицкий райсуд Львова 31 октября признал виновным в избиении трансгендерной военной 22-летнего жителя Ровно.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на спикера Львовской областной прокуратуры Адриану Дмитренко.
Суд признал нападающего виновным в совершении умышленных действий, направленных на прямое ограничение прав по признакам пола, других убеждений, соединенных с насилием. Злоумышленнику назначен максимально возможный штраф в размере 17 тыс. грн.
Приговор суда вступит в силу через 30 дней, а к тому моменту обвиняемый может подать апелляцию.
Что известно о нападении на трансгендерную военную во Львове
ОО "КиевПрайд" 15 августа 2023 года сообщила, что в центре Львова избили приехавшую на похороны мамы трансгендерную военную Хелен Марк. Видео с момента нападения и своим избитым лицом Хелен опубликовала в Instagram.
Пострадавшая обратилась з заявлением в полицию и там по факту избиения открыли уголовное производство.
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