Наехал на бетонные блоки и влетел в дерево: во Львовской области разбился насмерть 39-летний водитель

Наехал на бетонные блоки и влетел в дерево: во Львовской области разбился насмерть 39-летний водитель

Водитель погиб на месте происшествия.

В понедельник, 13 сентября, на автодороге "Сходница-Песочная", вблизи с. Солонское Дрогобычского района, случилось смертельное ДТП. Авария произошла в 15:15 ч.

Об этом сообщил департамент социальной защиты ЛОГА.

"Водитель автомобиля Toyota Corolla, житель г. Дрогобыч 1982 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки и дерево", — говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Сумской области в результате ДТП пострадали трое детей. Все их с травмами госпитализировали.

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