Наехал на бетонные блоки и влетел в дерево: во Львовской области разбился насмерть 39-летний водитель

Водитель погиб на месте происшествия.
В понедельник, 13 сентября, на автодороге "Сходница-Песочная", вблизи с. Солонское Дрогобычского района, случилось смертельное ДТП. Авария произошла в 15:15 ч.
Об этом сообщил департамент социальной защиты ЛОГА.
"Водитель автомобиля Toyota Corolla, житель г. Дрогобыч 1982 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки и дерево", — говорится в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Сумской области в результате ДТП пострадали трое детей. Все их с травмами госпитализировали.