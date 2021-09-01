Надругательство над мертвыми: во Львовской области мужчина раскопал могилу на кладбище

Надругательство над мертвыми: во Львовской области мужчина раскопал могилу на кладбище

Злоумышленник за содеянное будет отвечать перед законом.

Во вторник, 31 августа, на кладбище одного из сел Львовской района неизвестный мужчина раскопал могилу. Об этом правоохранителям сообщил сельский староста.

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На месте происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению правонарушения причастен 46-летний житель села, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе полиции Львовщины.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчине грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают, почему мужчина пошел на таких действий.

Напомним, во Львовской области 20-летний парень разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов.

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