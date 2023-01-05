Над Львовом в январе заметили радугу: фото аномалии

Над Львовом 5 января в небе заметили радугу. В то же время в городе наблюдается теплая погода, однако с дождем и ветром.

Об этом пишет телеграмм-канал "Реальный Львов".

Радугу заметили в одном из районов Львова, что является аномальным явлением в январе.

"Погода в этом году не перестает удивлять", — говорится в сообщении.

Отметим, что 5 января во Львове наблюдается пасмурная погода с дождем. Тем не менее, температура воздуха от 3 до 10 градусов тепла.

Аномально теплая погода в Украине

В Сваляве Закарпатской области 1 января заметили первые подснежники. Местные жители рассказывают об аномальном, как для января, тепле и публикуют фото цветения в городе.

Также в Киеве похожая погода, из-за чего фиксируют аномалии – первое цветение, бабочек. Также в столице в январе даже расцвели сакуры.

В этом году почти во всех областях Украины метеорологи зафиксировали рекордное потепление, чего почти сто лет не было. Некоторые отмечают, что именно теплая зима не позволяет России оставить украинцев без электричества и тепла.

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