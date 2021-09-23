Начиналось, как простуда: во Львове спасают больную коронавирусом 5-летнюю девочку, у которой легкие поражены на 80%

Начиналось, как простуда: во Львове спасают больную коронавирусом 5-летнюю девочку, у которой легкие поражены на 80%

Девочку подключили к аппарату ИВЛ.

Во Львове медики спасают 5-летнюю девочку, у которой диагностировали коронавирус. У ребенка легкие поражены на 80%.

Об этом сообщили в областной детской клинической больницы "Охматдет".

Известно, что ребенок из Львовской области. Когда девочка заболела, то это было похоже на обычную простуду. У нее был кашель и насморк. Однако через три дня состояние девочки резко ухудшилось и ее госпитализировали в "Охматдет".

В 5-летнего ребенка двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, РДС III степени. Легкие ребенка пораженные на 80%.

"Если индекс оксигенации будет снижаться, отрицательная динамика будет сохраняться, подключим ребенка к ЭКМО", — говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии львовского "Охматдета" Вера Приймакова.

Медики призвали родителей при первых симптомах коронавирусной инфекции обращаться к семейному врачу. Также сообщается, что в ковид-отделении львовского "Охматдета" находится 13 детей.

Напомним, врач назвала "лучшую вакцину" от COVID-19 и объяснила, почему.

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