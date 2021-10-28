Начинается "совершенно другой ритм жизни": во Львове ввели "красную" зону и объявили новые ограничения

Начинается "совершенно другой ритм жизни": во Львове ввели "красную" зону и объявили новые ограничения

В городском транспорте Львова не будут проверяться у пассажиров "ковидные сертификаты".

Львов с 30 октября переходит в "красную" зону и соответственно усиливает карантинные ограничения.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Львов переходит в совсем другой ритм жизни. Прекращают работу заведения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", – отметил Садовый.

Исключение среди массовых мероприятий – футбольные матчи, которые можно проводить без зрителей при условии вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов у участников. В спортивных залах и бассейнах разрешено проводить только единичные тренировки и только при наличии вакцинации или отрицательного теста.

Все кинотеатры, театры и музеи прекращают работу. В общественном транспорте смогут ездить всего 50% от общей вместимости автобусов. Сертификатов о вакцинации у пассажиров общественного транспорта не потребуют, прививки должны иметь только водители.

В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги.

Учреждения общественного питания смогут продолжить работу только в случае 100% вакцинации всех сотрудников и посетителей. Последним также разрешается иметь отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения – автоматически заведение закрывают.

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Также только с "ковидными сертификатами", согласно правилам, работать смогут парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи); продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (в пределах 50% занятых площадей); гостиницы и хостелы.

Богослужение рекомендуется проводить онлайн или на открытом воздухе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина.

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