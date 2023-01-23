Скандал во Львове: начальник патрульной полиции сделал дерзкий подарок девушке и поплатился (видео 18+)

О незаконном подарке на радостях сообщила сама девушка в соцсетях.

Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

Об этом сообщила сама девушка в соцсетях.

На видео (содержит ненормативную лексику, 18+) она радостно заявила, что теперь "можно теперь вы**ываться на своем мерсе по площади Рынок".

По информации Varta1, героиней ролика оказалась помощница областного депутата Василиса Федюк.

Отметим, что проезд транспорта по центру Львова в воскресенье и праздничные дни запрещен, а проезд по площади Рынок – всегда запрещен.

В полиции уже отреагировали на этот скандал. Роман Пилипенко был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование.

Напомним, первого заместителя министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского задержали из-за хищения бюджетных средств. Он получил взятку в размере 400 тысяч долларов США.

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