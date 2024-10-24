Набросился с бранью: во Львове мужчина с удостоверением работника полиции избил человека (видео)

Во львовском отделении "Укрпочты" мужчина с удостоверением сотрудника полиции напал на парня в очереди и избил его.

Об этом сообщили свидетели инцидента, видео которых опубликовал Телеграмм-канал "Львович".

Как рассказывают источники, потерпевший ждал в очереди отделения посылку, когда на него набросился мужчина с бранными словами.

Нападающий повалил парня на пол и избивал, несмотря на призывы посетителей и сотрудниц отделения. Известно, что он долгое время работает в полиции, ведь до приезда врачей скорой помощи демонстративно показывал свое удостоверение.

Что стало причиной спора и задержали ли нападающего правоохранители, пока неизвестно.

Напомним, на днях произошла шокирующая трагедия с участием двух подростков из Харьковской области. 17-летний подозреваемый шесть раз ударил девушку кирпичом по голове, а когда она потеряла сознание изнасиловал. После чего, говорят правоохранители, подросток пытался задушить ее, а затем облил бензином, поджег и ушел домой.

Читайте также: