На Закарпатье в комплексе отдыха погиб 4-летний мальчик: что известно

Ребенок утонул в одном из водоемов во время отдыха.

На Закарпатье в комплексе отдыха погиб 4-летний ребенок.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

"Сегодня в 15:13 на линию 102 поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о несчастном случае в одном из оздоровительных комплексов села Косонь, что на Береговщине. Во время отдыха в одном из водоемов утонул 4-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Сотрудники Береговского районного отдела полиции и специалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Закарпатской области прибыли на место происшествия, где сейчас проводят неотложные следственные действия.

Известно, что ребенок отдыхал в заведении вместе со своими родителями.

Правоохранители устанавливают, надлежащим образом персонал выполнял свои должностные обязанности и соответственно среагировал на чрезвычайную ситуацию.

Также проверяется принадлежность выполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.

В полиции открыто два уголовных производства – по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, что повлекло смерть) Уголовного кодекса.

Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве вечером 25 октября погибла 15-летняя девочка Мария Трояновская во время очередной атаки россиян на Киев. Беспилотник попал прямо в ее комнату.

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