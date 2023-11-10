На Закарпатье грузовик сбил полуторагодовалого ребенка: девочка погибла (фото, видео)

Когда нетрезвая мать отвлеклась и перестала следить за ребенком, девочка вышла на дорогу, где попала под колеса "Урала".

В Закарпатье полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика "Урал".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области 10 ноября.

Днем 9 ноября в полицию поступило сообщение об аварии в поселке Ясиня Раховского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и инспекторы-криминалисты. Они провели первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии.

Установлено, что происшествие произошло около 16:20. На дороге местного значения 57-летний водитель грузовика "Урал", житель села Черная Тиса, совершил наезд на маленькую девочку.

Правоохранители опросили очевидцев, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что по этой улице шла нетрезвая 32-летняя местная жительница со своим полуторагодовалым ребенком. Когда женщина отвлеклась и перестала следить за ребенком, девочка вышла на проезжую часть дороги, где попала под колеса грузовика.

Трагедия произошла в поселке Ясиня Раховского района

Малышка с места происшествия была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Однако от полученных травм она умерла.

Водителя проверили — за рулем мужчина находился трезвым.

Опубликовано Полиция Закарпатской области Пятница, 10 ноября 2023 г.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Также сотрудники полиции проверили и маму погибшего ребенка: в ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее действия в полиции квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи максимальное наказание, угрожающее женщине – до пяти лет лишения свободы.

Следователями уже назначен ряд экспертных исследований, по заключению которых правоохранители установят все обстоятельства аварии. Следствие продолжается.

Напомним, на Киевщине легковушка BMW влетела в грузовик: погиб младенец и его родители.

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