На трассе "Киев — Чоп" в ДТП с военным автомобилем погибли три женщины и ребенок: фото

Четверо пассажиров автомобиля "Фольксваген", среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте аварии, которая произошла во Львовской области.

Вечером в четверг, 15 сентября, на автотрассе "Киев — Чоп" возле города Броды Львовской области в результате столкновения двух транспортных средств погибли четыре пассажира автомобиля "Фольксваген", среди которых - семилетний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие, участником которого был военный автомобиль, произошло около 20:00. На месте аварии погибли три женщины и ребенок.

Водителя "Фольксвагена" и еще троих пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, с телесными повреждениями доставили в больницу.

Водитель военного автомобиля не пострадал.

Полицейские вместе с сотрудниками ГБР устанавливают обстоятельства произошедшего.

В патрульной полиции Львовской области предупредили, что из-за смертельного ДТП возле населенного пункта Броды на автодороге "Киев — Чоп" возможно осложнение в движении транспорта. Патрульные регулируют движение.

Напомним, в ночь на 15 сентября Кортеж президента Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.

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